Über eine Drehleiter versuchte die Feuerwehr, in die Wohnung mit dem Rauchmelder zu kommen. FOTO: Johannes Kleigrewe Einsatz in der Innenstadt Rauchmelder piept - Meller Feuerwehr kommt nicht rein Von Johannes Kleigrewe | 11.05.2022, 18:45 Uhr

Mit einem großen Aufgebot rückte die Freiwillige Feuerwehr am frühen Mittwochabend in der Meller Innenstadt an. Ein Rauchmelder hatte den Einsatz ausgelöst.