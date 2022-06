Vier Ortsfeuerwehren sind zu dem Brand in einem Sägewerk in Meesdorf ausgerückt. FOTO: Stefan Gelhot Unterstützung aus Bad Essen angefordert Feueralarm in Meller Sägewerk: Großaufgebot im Einsatz Von Johannes Kleigrewe | 22.06.2022, 16:07 Uhr | Update vor 4 Min.

In einem Sägewerk in Melle wurde am Mittwochnachmittag Feueralarm ausgelöst. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.