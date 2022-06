FOTO: Petra Ropers up-down up-down Zu klein für das in 2028 kommende Tanklöschfahrzeug TLF 3000: Das Feuerwehrhaus an der Bennier Straße reicht nicht mehr aus. Liste der Mängel ist lang Feuerwehr Bruchmühlen braucht dringend mehr Platz Von Petra Ropers | 23.06.2022, 06:22 Uhr

Das Feuerwehrhaus in Bruchmühlen ist in die Jahre gekommen. Es fehlt an Platz, an Sicherheitsabständen, an einem Schulungsraum und vielem mehr. Ist ein Um- und Anbau am Standort möglich? Oder muss ein gänzlich neues Feuerwehrhaus her?