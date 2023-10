Die Ortsfeuerwehr Altenmelle wurde gegen 7 Uhr zu dem Bauernhof gerufen. Laut Feuerwehrsprecher Nils Hoyermann waren die Tiere etwa einen Meter tief gefallen. Aus dieser Notlage kamen die Kühe nicht von alleine wieder heraus.

Mit Atemschutz und Wathosen in die Güllegrube

Unter Atemschutzgeräten und mit Spezialkleidung kletterte ein Trupp der Feuerwehr in die Grube, um den Tieren Gurte umzulegen. „In einer Güllegrube ist der Sauerstoff meistens sehr reduziert, daher sind Atemschutzgeräten durchaus vonnöten“, so Hoyermann. Mit einem Lader konnte der Landwirt die Tiere dann nacheinander aus der Grube heben. Augenscheinlich seien die Kühe durch den Sturz nicht verletzt worden, so der Feuerwehrsprecher.