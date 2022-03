Meller Feuerwehren wurden zu einem Kindergarten in Wellingholzhausen gerufen. (Symbolfoto) FOTO: Fotostand Kita in Wellingholzhausen Brand in der Küche: Feuerwehr im Kindergarten im Einsatz Johannes Kleigrewe und | 31.03.2022, 11:52 Uhr | Update vor 43 Min. Von Karsten Grosser | 31.03.2022, 11:52 Uhr | Update vor 43 Min.

Großalarm am Donnerstagmittag in Melle: Wegen einer Rauchentwicklung im Kindergarten Sonnenblume in Wellingholzhausen rückten mehrere Feuerwehren und Rettungswagen aus. Die Gefahr konnte schnell gebannt werden.