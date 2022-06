FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Im Tageslicht ist das ganze Ausmaß der Zerstörung durch die zwei Brände zu sehen. 300 Feuerwehrleute im Einsatz Feuer in Meller Sägewerk: Schaden beträgt mehrere Millionen Euro und | 23.06.2022, 09:03 Uhr | Update vor 2 Std. | Von Johannes Kleigrewe Karsten Grosser | 23.06.2022, 09:03 Uhr | Update vor 2 Std. | 5 Leserkommentare

Der Großbrand am Mittwoch in einem Sägewerk im Meller Stadtteil Buer hat einen hohen Schaden verursacht. Rund 300 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Donnerstag im Einsatz. Die Lage am Tag danach.