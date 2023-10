Rauchwolke über der A30 Feuer in Melle: Mit Autos besetzte Halle brennt völlig aus Von Simone Haking-Beste | 10.10.2023, 10:47 Uhr | Update vor 1 Min. In der Halle sollen Autos stehen. Foto: Simone Haking-Beste up-down up-down

Großeinsatz für die Feuerwehr Melle: An der Nordstraße im Meller Ortsteil Bennien ist am Dienstagvormittg eine Gewerbehalle völlig ausgebrannt. Nahezu 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Über der A30 in Bruchmühlen war eine dichte Rauchwolke zu sehen.