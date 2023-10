Unter dem Stichwort „Feuer im Gewerbebetrieb“ wurde am Dienstagmorgen um kurz nach 10 Uhr der Alarm ausgelöst.

Feuer breitete sich unmittelbar aus

Nach Informationen von Thomas Aufdemkampe, Ortsbrandmeister von Bruchmühlen, brach das Feuer in der Gewerbehalle an der Nordstraße bei Reparaturarbeiten aus und breitete sich unmittelbar aus. Eine dichte Wolke aus dunklem Qualm zog in Richtung Autobahn.

Die Halle darf nach dem Brand nicht mehr betreten werden. Foto: Nordwestmedia

Die Verkehrsteilnehmer wurden über das Katwarn-System vor dem dichten Rauch gewarnt. Eine Warnung gab es auch für die Anlieger: Sie sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Dicker Qualm zog Richtung Autobahn 30, Foto: Simone Haking-Beste

„Als die ersten Einsatzkräfte an der Nordstraße eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand“, schildert Thomas Aufdemkampe. Weil es nach seinen Angaben schwierig sei, tagsüber entsprechend viele Einsatzkräfte zu generieren, wurden gleich mehrere Ortsfeuerwehren alarmiert, darunter auch aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen.

Neben den Kräften aus Bruchmühlen eilten auch die Ortsfeuerwehren aus Riemsloh, Hoyel, Groß-Aschen, Buer sowie die Drehleitereinheit aus Melle-Mitte zum Brandort. Daneben wurde aus dem Kreis Herford die Löschgruppe aus Kilver zum Einsatzort gerufen.

Die Halle brannte völlig aus. Foto: Simone Haking-Beste

Vor Ort waren außerdem die Polizei und der Rettungsdienst. Hinzugerufen wurde zudem der Fachzug Messen und Spüren des Landkreises Osnabrück sowie Vertreter der Unteren Wasserbehörde. Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, hatten sich noch Personen in der Halle befunden, sie konnten die Halle aber unverletzt verlassen. Zwei Lkw-Auflieger, die dort untergestellt waren, brannten völlig aus. Zudem sollen sich in der Halle mehrere Gasflaschen befunden haben.

Die Flammen schlugen meterhoch. Foto: NWM-TV

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand mit vier sogenannten B-Rohren. Zum Einsatz kam auch das Wenderohr der Drehleiter: „Mehrere Trupps haben das Feuer unter schwerem Atemschutz bekämpft“, führt Thomas Aufdemkampe aus.

Insgesamt sechs Ortsfeuerwehren rückten zu dem Brand an der Nordstraße aus. Foto: Simone Haking-Beste

Da die Gefahr bestand, dass kontaminiertes Wasser in die Else fließen könnte, haben die Feuerwehrleute eine Ölsperre gesetzt. Mitarbeiter des Landkreises nahmen Wasserproben, konnten jedoch nach Aussage des Ortsbrandmeisters keine auffälligen Werte feststellen: „Alle Messungen waren im erlaubten Bereich“, teilte Thomas Aufdemkampe am Nachmittag mit.

Die Feuerwehr setzte an der Else eine Ölsperre. Foto: NWM-TV

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Nach Mitteilung von Thomas Aufdemkampe waren am Ende exalt 46 Fahrzeuge sowie 102 Feuerwehrleute im Einsatz.

Mit Strahlrohren bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen. Foto: NWM-TV

Gegen 11.30 Uhr war der Einsatz für die meisten Kräfte beendet. Bis zum Abend sollte die Brandsicherheitswache dauern.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die ausgebrannte Halle darf nicht betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Offizielle Angaben zur Schadenshöhe gab es am Dienstagnachmittag noch nicht.

Ungeachtet des Brandes geht der Betrieb in der Werkstatt weiter.