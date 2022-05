Es lässt sich noch erkennen, was das mal gewesen ist. FOTO: NWM-TV Einsatz im Grönenbergpark Das ist der Grund, warum in Melle Alarm für die Feuerwehr ausgelöst wurde Von Karsten Grosser | 05.05.2022, 18:31 Uhr

Wenn ein Feuer in oder an einem Gebäude gemeldet wird, dann bedeutet es für die Meller Feuerwehren: Großeinsatz. Am Donnerstagnachmittag war die Gefahr schnell gebannt, der Schaden vermutlich nicht so groß. Doch eine Frage bleibt.