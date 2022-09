Im Motorraum eines Autos ist am Donnerstag in Melle ein Feuer ausgebrochen. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuerwehr verhindert Vollbrand Feuer bricht im Motorraum eines Autos in Melle aus Von Jean-Charles Fays | 16.09.2022, 08:45 Uhr

Im Motorraum eines Autos der Marke Volvo ist am Donnerstag gegen 22.25 Uhr in Melle an der Straße "Am Bahnhof" ein Feuer ausgebrochen. Der 52-jährige Fahrer reagierte auf Rauch, der während der Fahrt aus dem Fahrzeug aufstieg, und stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz des dortigen Bahnhofs ab.