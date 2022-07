Ein Feuer drohte am frühen Donnerstagmorgen auf ein Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch schnell ablöschen FOTO: NWM TV up-down up-down Gebäude beschädigt, keine Verletzten Feuer auf Meller Hof: Einsatzkräfte können Schlimmeres verhindern Von Ina Wemhöner | 21.07.2022, 10:04 Uhr

In Melle-Sondermühlen ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.50 Uhr ein Feuer auf einem Hof an der Borgholzhausener Straße in Melle ausgebrochen. Das Feuer drohte auf ein Gebäude überzugreifen.