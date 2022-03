Musik unter XV Eichen (Buer)

Am 23. Juli soll das Festival auf dem alten Hof in Hustädte wieder über die Bühne gehen. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und in Besprechungen mit den verschiedenen Bands“, berichtet Stephan Rodefeld. Er zeigt sich im Hinblick auf Corona-Einschränkungen optimistisch, da diese zum aktuellen Zeitpunkt weniger werden. Auf 15 Eichen rechnen sie mit 800 Gästen. Informationen gibt es auf xveichen.de/festival.

Das Festival „Musik unter XV Eichen“ fand wegen der Corona-Pandemie zuletzt 2019 statt. (Archivfoto) Foto: Norbert Wiegand Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Jeck auf Mallorca (Melle-Mitte)

Fans von Party-Schlagern können sich freuen. Denn mit Jeck auf Mallorca soll am 18. Juni der Ballermann nach Melle kommen. 2020 hatte Corona die Premiere verhindert. Der Veranstaltungsort für das Open-Air-Festival ist die ehemalige Festwiese schräg gegenüber des Grönegaubads. Schlagergrößen wie Anna-Maria Zimmermann und Oli P. werden für die richtige Stimmung sorgen. Tickets gibt es auf eventandmore-rheinland.de/events-tickets für 19,70 Euro plus Versandkosten.

Rink (Neuenkirchen)

Dieses Jahr gibt es wieder „Rock in Neuenkirchen“. Das 2012 entstandene Festival, Kurzform Rink, soll am 12. und 13. August stattfinden. Jonas Bextermöller berichtet: „Zum Programm können wir in den nächsten Wochen schon mal einen Ausblick geben. Die Homepage wird dazu in den nächsten Tagen stückweise aktualisiert.“ Außerdem wird die Benefiz-Veranstaltung in diesem Jahr in einem neuen Design erstrahlen.

Rock bei Kurt (Gesmold)

Kurt wird abermals einen ruhigen Sommer erleben. Den Organisatoren des Dratumer Rock-Festivals ist dieses Jahr aufgrund der Pandemie noch zu unsicher. Deshalb findet die Veranstaltung 2022 nicht statt. Reinhard Menke betont: „Nächstes Jahr sind wir aber am Start.“