Mitreißende Partystimmung vor der Bühne in der Meller Innenstadt. Foto: Niels Wagner up-down up-down Musikalisches Finale des Geranienmarktes Festival-Stimmung bei der Open-Air-Party am Rathausplatz in Melle Von Alexandra Stratmeier | 14.05.2023, 12:18 Uhr

Die Gesmolder Kult-Band „Back to the Roots“ bildete am Samstagabend mit ihrer Live-Show auf der Bühne am Rathausplatz den krönenden Abschluss eines rundum gelungenen Stadtfestes in Melle.