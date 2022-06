Stadtjugendpflegerin Tanja Werges (links), Mareike Mons, Leiterin des Amtes für Familie, und Heiner Rössler vom Automuseum, das sich ebenfalls an den Aktionen beteiligt, laden ein zum Ferienspaß. FOTO: Stadt Melle Nahezu 350 Veranstaltungen Meller Ferienprogramm für den Sommer: So läuft die Anmeldung Von noz.de | 07.06.2022, 16:39 Uhr

Von Tagesfahrten über Kreatives bis hin zu sportlichen Angeboten: Auch in diesem Jahr dürfen sich Kinder und Jugendliche in Melle auf ereignisreiche Sommerferien freuen. Was man für den Ferienspaß wissen muss.