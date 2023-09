Eine Woche zeitversetzt zum Start des Münchener Oktoberfests auf der Theresienwiese am vorherigen Samstag, aber dafür bei ebenso großartiger Stimmung feierten 900 Besucher in der Mehrzweckhalle: „Zum zwölften Mal feiern wir heute hier wieder eine riesen Party mit Top-Stimmung“, brachte Mit-Organisator Bernd Notbusch vom Rassegeflügelzuchtverein Bruchmühlen (RGZV) die prächtige Stimmung auf dem Festgelände rund um die Reithalle auf den Punkt. Erich Kowert, Vorsitzender des Vereins, bestätigte: „Es läuft super.“

Foto: Niels Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seit mehr als zehn Jahren feiern sie in Bruchmühlen Oktoberfest

Seit mehr als einem Jahrzehnt lädt der Verein im Frühherbst zur großen Bayernparty: „Es ist eine top Geschichte und das Fest genießt mittlerweile den Ruf, legendär zu sein“, freute sich Notbusch. Die Veranstalter sind sich sicher: „Die komfortable und tolle Indoor-Location ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den örtlichen Oktoberfesten.“ Und so folgten auch dieses Mal zahlreiche Madln und Buam in feschen Dirndln und kurzen Lederhosen dem Ruf auf das große Festgelände, um zu „feiern wie in Bayern“: „Fast alle Besucher sind in Trachten gekommen“, stellte Veranstalter Bernd Notbusch zufrieden fest.

Foto: Niels Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach dem Fassanstich durch Ortsbürgermeister Axel Uffmann gegen 20 Uhr hieß es traditionell „O‘zapft is!“ Im Anschluss sorgte die aus Franken stammende sechsköpfige Partyband Bayernmafia zunächst mit volkstümlicher Blasmusik für die richtige Einstimmung auf die Gaudi. Im Laufe des Abends heizten die Vollblut-Musiker um Sängerin May den Feiernden mit deutschsprachigen Partyhits, Charme und Witz so richtig ein. Überall sah man vor der großen Bühne am Ende der Halle und auf den Bänken tanzende, singende und schunkelnde Besucher, die bei bayerischem Bier, Prosecco, Obstler und Leberkäs-Semmeln die ausgelassene Party-Atmosphäre genossen. Bis zum Morgengrauen ließen die Bayernmafiosi mit wie „Atemlos“ von Helene Fischer oder Nenas „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ das Zelt beben und die Stimmung kochen.

Foto: Niels Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kevin feiert rein – mit 900 anderen

Die Kollegen Sonja, Elena, Tatjana, Jana, Ulrike, Nelli und Andi genossen die „super Stimmung“ und hatten „Spaß ohne Ende“: „Wir bleiben bis zum Schluss und die Preise für die Getränke sind auch okay“, lobten sie. Zwei Festbesucher aus Rödinghausen wünschten sich, „dass wir auch so ein tolles Oktoberfest bekommen!“ Miriam, Lisa, Franzi, Jannik und ihre Freunde – allesamt aus Melle – feierten nicht nur im Zeichen von Weiß-Blau: „Unser Kumpel Kevin hat morgen Geburtstag und wird 24 Jahre alt. Wir haben ihm den Abend hier geschenkt und feiern rein.“ Im Anschluss an das Fest wollten sie noch unbedingt zu Hause Spiegeleier essen. Auch ein Besuch des kommenden Oktoberfestes in Wellingholzhausen ist schon eingeplant.

Foto: Niels Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bedienung Linda aus Bruchmühlen, die seit sieben Jahren zum Helferteam der Ehrenamtlichen gehört, sagte: „Die Stimmung heute ist wieder super. Alle Gäste sind nett.“ Letzte Woche habe sie als Besucherin auf dem Oktoberfest in Spenge selber gefeiert. Für sie stand fest: „Die Band macht‘s.“ Dank der Mischung der zeitgemäßen Partyhits hätten die Leute „einfach Lust zu feiern“. Linda: „Es ist schön, in Bruchmühlen zu leben.“

Foto: Niels Wagner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das wird Bernd Notbusch gerne hören. Der RGZV gebe sich alle Mühe, ein großartiges, generationenübergreifendes Fest am Leben zu halten. Derzeit gebe es allerdings Überlegungen, in Zukunft ein anderes Konzept auszuprobieren. „Mit Spaß-Garantie“, verspricht Notbusch.