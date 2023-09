Auf dem Firmengelände von Solarlux sind am Wochenende für die Besucher viele Programmpunkte vorgesehen, um den 40-jährigen Firmengeburtstag in Melle groß zu feiern. Von 12 bis 18 Uhr am Samstag sowie von 10 bis 18 Uhr am Sonntag bereiten die Organisatoren viele Stationen für Jung und Alt zum Entdecken vor.

Die Meller Firma feiert mit dem Familienfest gleichzeitig 40. Geburtstag.

Ein Fest für Familien

Für Kinder gibt es Spiel-, Bastel-, Kletter-Stationen auf dem Gelände sowie einen Stand, an dem Kinderschminken angeboten wird. Bei einer Schnitzeljagd mit Aufgaben quer über den Campus, können die Kinder mit ihrem Logbuch auf Entdeckungsreise gehen.

Stargäste aus der Sportlerwelt

Eines der Highlights ist ein Besuch aus Osnabrück: Kwasi Okyere Wriedt und Christian Conteh vom VfL Osnabrück werden beim Firmenfest zu Besuch sein und am Samstag von 16.30 bis 18 Uhr für Autogramm und Gespräche zur Verfügung stehen.

Des Weiteren ist am Sonntag ein Workshop (13.30 Uhr) mit dem Social-Media-Star Jannik Singpiel, auch bekannt als Jannik Freestyle, geplant. Teilnehmer können sich von ihm diverse Fußballtricks abgucken. Zuvor um 12.15 Uhr findet seine Fußball-Freestyle-Show auf der Bühne statt.

Showprogramm auf zwei Bühnen

Auf der Familienbühne ist am Wochenende neben einer Magieshow mit Zauberer Belu, eine Voltigiershow mit einem Team aus Oldendorf, eine Trampolin-Vorführung und eine Cheerleading-Vorstellung mit den TSV Panthers vom TSV Westerhausen zu sehen. Das Blasorchester Borgloh und die SG Hankenberge Wellendorf werden ebenfalls zu Gast sein. Auf der Musikbühne treten unter anderen Oldies-Sänger und Gitarrist Steve Kennedy und die Pop- und Folkband Free Waves auf. Auf dem Gelände sind zudem Foodtrucks, Eis- und Getränkebuden aufgebaut.

Die Gäste haben bei dem Fest auch die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Meller Firma zu schauen und viele Produkte gleich mal auszutesten.