„In Melle wird die 14-jährige Elisabeth Eisenberg als vermisst gemeldet, und ihre Familie hegt die Vermutung, dass sie entführt worden sein könnte...“, so lautet der Titel eines Posts, der zugleich das Bild einer jungen Frau zeigt. Mehrere Nutzer zeigen sich betroffen, andere vermuten, dass Profile von Gruppenmitgliedern womöglich gehackt worden seien.

Das sagt die Polizei

„Den Post nicht teilen und am besten den Beitrag melden“, rät ein Sprecher der Polizei in Osnabrück. „Wenn Vermisstenfälle veröffentlicht werden, dann werden sie das in der Regel durch behördliche Quellen.“

Laut Polizei kommen solche Posts mit „absoluten Falsch-Informationen sehr oft vor“. Das sei ein typisches Problem von Facebook. Oft sind solche Veröffentlichungen mit angeblichen Spendenaktionen gekoppelt, die Geld für einen angeblichen Suchtrupp sammeln. Das sei ein Trick und ebenso falsch, wie die Nachricht der verschwundenen Person. Einen solchen Aufruf hat es allerdings in diesem Fall nicht gegeben.