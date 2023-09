Fabian Leiwe als Gesellschafter Architekturbüro Leiwe in Melle: Die dritte Generation steigt ein Von Simone Grawe | 16.09.2023, 06:50 Uhr Fabian Leiwe (rechts) steigt in das Architekturbüro seines Vaters Stephan Leiwe ein, und damit ist der Weg frei für die dritte Generation. Foto: Simone Grawe up-down up-down

Das Meller Architekturbüro Stephan Leiwe bekommt Verstärkung. Fabian Leiwe tritt am 1. Oktober 2023 offiziell als weiterer Gesellschafter in das Unternehmen seines Vaters ein und möchte damit das Architekturbüro in der dritten Generation weiterführen.