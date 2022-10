In diesem Jahr gibt es vor dem historischen Rathaus verschiedene Speisen und Getränke zu entdecken. Darunter Zauberringe, Hexenbrot und Drachenblut. Archivfoto: Karsten Grosser up-down up-down „Tischlein deck‘ dich“ Hexenbrot und Drachenblut: Das bieten Gastronomen beim Fabelhaften Melle an Von Ronja Ackermann | 26.10.2022, 10:17 Uhr

Am Freitag, 28. Oktober startet das Stadtfest „Fabelhaftes Melle“. Neben verschiedenen magischen Attraktionen wird es an den Tagen bis zum 1. November auch eine Vielzahl an Gerichten und Getränken verschiedener Gastronomen geben. Der märchenhafte Speiseplan.