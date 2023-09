Das Kreischen des Winkelschleifers erfüllt die Schmiede Capteyn. Funken sprühen, metallischer Geruch liegt in der Luft. Aus einer Ecke erheben sich Akkordeonklänge in dissonantem Forte. Aufrüttelnde Posaunenstöße zwischen Regalen, von der Höhe des Arbeitstisches herunter der Klang des Cellos. Sphärischer Gesang findet Widerhall in kurzen Einwürfen des Saxofons. Auf dem Boden liegend rezitiert Mitch Heinrich die düstere Volksweise „Maikäfer flieg“.

„Simultan" bespielt die Schmiede. Foto: Petra Ropers

Musik geht auch im Liegen. Foto: Petra Ropers

Rund zehn Minuten lang nehmen die Musiker im Rahmen des von Willem Schulz initiierten und komponierten Projektes „Simultan – Solo für 9“ mit ihren Klangbildern den Werkstattraum ein, greifen seine Atmosphäre auf, be- und umspielen ihn. „Und schwups – sind alle wieder weg“, kommentiert Hausherr Steffen Capteyn schmunzelnd den schweigenden Abgang. Er habe mit Willem Schulz schon einige Projekte zusammen gemacht, erzählt er: „Das ist immer sehr experimentell.“

In der „Autoppsie" ruht für zehn Minuten die Arbeit. Foto: Petra Ropers

Immer wieder neu entwickeln sich die Klangbilder - etwa in der Autoppsi. Foto: Petra Ropers

Es ist immer neu, immer anders. Das gilt insbesondere für das Projekt „Simultan“, das die neun Musiker – unter ihnen Willem Schulz – an die unterschiedlichsten Orte führt. In die Kfz-Werkstatt „Autoppsi“ bei Oldendorf etwa. Da „putzt“ Fanja Raum mit dem Saxofon einen Motorraum aus, während die Posaune das Duett von Viola und Violine durchbricht. „Ein bisschen befreit“ fühle er sich, überlegt Co-Chef Detlef Heubaum nach dem ungewöhnlichen Intermezzo. „Die Gedanken sind nicht mehr so sehr bei der Arbeit.“

Ungewohnte Klänge auch in der Stadtbibliothek. Foto: Petra Ropers

„Spannend" fand Theresa Liebig vom Bibliotheksteam die Aktion. Foto: Petra Ropers

Auch beim Stadtfest Meller Herbst-Töne mischen sich Fanja Raum (Saxofon), Katharina König (Akkordeon), Pia Raum (Stimme), Mitch Heinrich (Soundpoesie), Shawn Grocott (Posaune), Susanne Schulz (Violine), Johanna Geith (Viola), Willem Schulz (Cello) und Théophile Bonhert (Kontrabass) ein. Die Kinder in der Stadtbibliothek lassen sich bei ihrer Bastelaktion von den ungewohnten Klängen allerdings nicht irritieren.

„Spielen die auch oder stehen die nur?" fragte sich ein Passant beim Anblick der erstarrten Musiker. Foto: Petra Ropers

Klangbilder zwischen Herbstmode. Foto: Petra Ropers

„Oma, ich glaube, die machen eine Oper“, sagt ein Junge im Grundschulalter, der auf dem Markplatz die neun Musiker beobachtet. „Oder“, rät er dann: „die machen Geistergeräusche.“ Fasziniert, irritiert, interessiert, zuweilen auch deutlich kritisch fallen unterdessen die Reaktionen der Erwachsenen aus: „Ist halt mal etwas anderes“, meint ein Vater mit Kinderwagen. Ein kopfschüttelndes „Das macht mich verrückt“ von einer Seite. „Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Musik ist Musik“ von anderer Stelle. In den Geschäften lassen sich die meisten durch die Klangperformance vom Shopping ohnehin nicht abhalten.

Über Stunden wandern die Musiker von Spielort zu Spielort. Foto: Petra Ropers

Nebenan spielt eine Band? Spontan lassen sich die Musiker zu einer Tanzeinlage mit ihren Instrumenten inspirieren. Foto: Petra Ropers

„Der muss sich aber mächtig anstrengen“, meint ein Mädchen beim Anblick des Kontrabassisten, der sein wuchtiges Instrument auf der Schulter von einem Geschäft zum nächsten schleppt. Aber das gehört eben dazu. Denn Musik ist Kommunikation für den Schöpfer von „Simultan“, Willem Schulz. Mit dem Mädchen etwa, das im Eingang zum Geschäft „Schlafschmiede“ Schulz‘ Bogen zur Hand nimmt und mit strahlenden Augen dem Cello ein paar Töne entlockt.

Zurückhaltend entwickeln sich die Klangbilder in der Gesmolder Kirche. Foto: Petra Ropers

„Simultan - Solo für 9" in Interaktion mit dem Kirchenraum. Foto: Petra Ropers

„Das ist spannend. Mal ein ganz anderes Konzept“, kommentiert wenig später Hausherr Michael Borghard. Doch die musikalische Kommunikation von „Simultan“ braucht nicht zwingend Zuschauer und Zuhörer. Vielmehr kommunizieren die Musiker auch mit dem Raum selbst – etwa mit der leeren Kirche in Gesmold. Und ihre sich fortwährend wandelnden Klangbilder verhallen nicht einfach. Dafür sorgen die Filmer, die drei Tage lang „Simultan – Solo für 9“ begleiteten.