Polizei sucht Zeugen Exhibitionist belästigt 25-jährige Spaziergängerin in Melle Von Simone Grawe | 14.04.2022, 13:46 Uhr

Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochvormittag in Melle in schamverletzender Art einer 25-jährigen Frau gezeigt. Die Polizei in Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können.