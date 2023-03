Neuzugang Tom Bertelsmann (links) und sein Trainer Raed Yusuf. Foto: TVN/Timo Radke up-down up-down Zurück vom VfL Osnabrück Ex-Profi debütierte am Samstag für den TV Neuenkirchen in der 1. Kreisklasse Von Sven Schüer | 06.03.2023, 16:02 Uhr

Der Auftakt in das neue Pflichtspieljahr ist dem TV Neuenkirchen geglückt. Mit 5:2 setzte sich das Team von Trainer Raed Yusuf am Samstag bei der TSG Dissen durch. Mit dabei war auch ein Ex-Profi des VfL Osnabrück und alter Bekannter in Neuenkirchen.