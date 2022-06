Lange für den SC Melle auf Torejagd, in der kommenden Saison wieder für Melle Türkspor am Ball: Yakup Akbayram. (Archivbild) FOTO: Detlev Drobeck Das große Wiedersehen Ex-Fußballer vom SC Melle sollen den SV Türkspor zum Aufstieg schießen Von Sven Schüer | 16.06.2022, 13:36 Uhr

In der Saison 2014/15 spielte das Team noch in der Fußball-Bezirksliga. Inzwischen ist der SV Türkspor bis in die 2. Kreisklasse abgerutscht. Dort belegten die Meller in der abgelaufenen Saison den sechsten Platz. In der nächsten Spielzeit peilen die Verantwortlichen den Aufstieg an – mit alten Bekannten.