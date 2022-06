Er lässt keinen Zweifel daran: „Wenn das Wetter so bleibt, werden sich die Besucherzahlen am Wochenende noch deutlich erhöhen.“ Das gelte auch für das Freibad in Oldendorf: „Sobald die Sonne lacht, kommen die Leute, um sich im kühlen Nass zu erfrischen.“

Von „einer guten Stimmung im Freibad Riemsloh“ sprach Volker Beinke. Zum Stammpublikum zählen hier nicht nur in den Ferien die Frühschwimmer, die Tag für Tag kurz nach sieben ihre Bahnen drehen. „Ab 10 Uhr geht’s dann richtig rund“, stellte der Badleiter fest. „Dann erscheinen die Leute mit Kühltaschen auf der Bildfläche und freuen sich auf das Badvergnügen im 28 Grad warmen Wasser.“

Ähnlich verhält es sich im Freibad in Wellingholzhausen. „Nach dem Ende der Schlechtwetterperiode stiegen die Besucherzahlen zunächst nur verhalten an“, berichtete Badleiter Guido Nienhüser und stellte in diesem Zusammenhang erfreut fest: „Seit dem dritten Tag mit Sonnenschein kracht es aber wieder so richtig. Hoffen wir also, dass das schöne Wetter noch lange Zeit anhält.“

Diesen Wunsch hegt auch Svenja Möllers. Die Mitarbeiterin im Freibad Neuenkirchen stuft die Besucherzahlen Anfang der Woche noch „überschaubar“ ein. Das änderte sich jedoch schlagartig mit dem Sonnenschein. „Jetzt strömen vor allem die Kinder und Jugendlichen förmlich in unser Freibad, das vorwiegend von Besuchern aus Neuenkirchen frequentiert wird.“