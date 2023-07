Im letzten Jahr war das Open-Air ein Erfolg. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Alles wichtigen Infos Festival „Musik unter XV Eichen“ in Melle kostet 2023 erstmals Eintritt Von Ronja Ackermann | 19.07.2023, 17:31 Uhr

Kommendes Wochenende verwandelt sich der XVE-Hof in Melle-Buer zur jährlichen Festival-Location. In diesem Jahr hat sich einiges verändert – was die Gäste erwartet.