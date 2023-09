„Lego-Steine“: Nicht weg, sondern neu Für die Lange Straße in Schiplage-St. Annen muss das Denkmal weg – geht das überhaupt? Von Petra Ropers | 28.09.2023, 09:01 Uhr Für die Neuanbindung der Langen Straße müsste das Denkmal umgesetzt werden. Das könnte problematisch werden. Foto: Petra Ropers up-down up-down

In Sachen neue Anbindung der Langen Straße an die St.-Annener-Straße gibt es eine weitere Verzögerung – als hätte es derer nicht schon genug gegeben: Die im Ort umstrittene Umsetzung des Denkmals bedarf einer Einwilligung des Landesamtes für Denkmalpflege in Oldenburg.