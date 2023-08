18 Teams am Start Riesengaudi im Oldendorfer Freibad: Im Schlauchboot zum Ziel Von Heinz-Jürgen Reiß | 13.08.2023, 09:07 Uhr War das ein Riesenspaß: Im Oldendorfer Freibad maßen sich 18 Teams beim ersten Schlauchbootrennen. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Das kleine Freibad in Melle-Oldendorf war am Samstagnachmittag Schauplatz einer Riesengaudi. Dort wurde das erste Oldendorfer Schlauchbootrennen ausgetragen. So manch einer wurde dabei nass von oben und unten.