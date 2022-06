Mit neuem Programm in Melle: Singer-Songwriter James Maddock. FOTO: Cristina Arrigoni Konzert von James Maddock Singer-Songwriter aus New York tritt auf Meller Hof „XV Eichen“ auf Von noz.de | 12.06.2022, 09:40 Uhr

Der Verein Buer Kultur veranstaltet erstmals ein Konzert auf dem Hof „XV Eichen“ in Hustädte. Den Auftakt am Freitag, 24. Juni 2022, ab 20 Uhr macht der Singer-Songwriter James Maddock aus New York.