Die Strukturen, das ist das innere räumliche Gefüge der IGS: das sind die „Lermhäuser“, große Räume, um die herum sich die Klassenzimmer gruppieren, und die dazugehörige Lehrerinsel. Pro Jahrgang gibt es ein Lernhaus, die Nr. 5 fängt am 18. August an, wenn die allerersten 150 IGS-Schüler der Meller Stadtgeschichte um 8 Uhr vor der Tür stehen.

Im Lernhaus ist ein großer multifunktionaler Raum von allen Klassenzimmern rundherum sowohl zugänglich wie auch einsehbar durch große Fensteröffnungen, und das gilt auch für die Lehrerinsel, die zu jedem Lernhaus gehört. „Wir Lehrer haben ja auch nichts zu verstecken“, meinte Marlies Brüggemann bei der Erläuterung des Raumkonzeptes, das auch Voraussetzung ist, um einige der Grundideen der IGS im Schulleben zu verwirklichen. Zum Beispiel die Lehrerinseln, durch die ständig Sichtkontakt und Erreichbarkeit gewährleistet werden sollen. „Lernen hat mit Beziehungen zu tun, ohne Beziehungen funktioniert Lernen nicht“, erklärt die IGS-Leiterin. Die Lernhäuser sind geöffnet, sobald morgens der erste Lehrer da ist. 12 hören bei Schulbeginn zum ersten Kollegium.

In den Multifunktionsräumen wird es auch „Whiteboards“, die elektronischen interaktiven Schultafeln geben, auf die in den Klassenzimmern selbst aber verzichtet wird: „Das begünstigt nur den Frontalunterricht, und wir wollen lieber auf Gruppenarbeit setzen, das fördert die Kommunikation“, sagt Marlies Brüggemann. Fünf Tischgruppen mit sechs Kindern pro Gruppe sollen entstehen, die nach unterschiedlichen Kriterien zusammengestellt werden, wobei leistungsschwächere und leistungsstärkere Kinder bewusst gemischt werden sollen. In Lerntagebüchern sollen Kinder ihre eigenen Lernwege beschreiben, die Schule soll geöffnet und Experten hereingeholt werden: „Es geht nicht um auswendig gelerntes Wissen, sondern um vernetztes Wissen, und die Kinder sollen vor allem lernen, wo sie Antworten auf ihre Fragen finden“, erläuterte Marlies Brüggemann das Schulkonzept.

Statt starrer Tische sollen Dreieckstische, die beliebig umgruppierbar sind für Großgruppen, Partner- und Einzelarbeit, auch mit in den Multifunktionsraum genommen werden können, das Prinzip der „Bewegten Schule im Unterricht“ umsetzen. Brüggemann: „Lernen braucht Bewegung.“

Das Mittagessen wird geliefert, aber auch das ist nur vorübergehend: Ziel ist es, schon im nächsten Schuljahr in eigener Küche für die Verpflegung zu sorgen. Wenn dann der Schulträger die Fassadenrenovierung angeht, wird es auch Türen von den Klassenzimmern nach draußen geben – das „grüne“ Klassenzimmer kann dann den Unterricht beleben.

Die IGS wird sich Jahr für Jahr, Jahrgang für Jahrgang ausbreiten im Schulzentrum Lindath-Südwest – die Fachräume werden zunächst noch gemeinsam mit der Ratsschule genutzt, solange die Meller Oberschule noch teilweise dort untergebracht ist und noch nicht ganz zum Stadtgraben umgezogen ist. Baustelle wird das Schulgebäude daher noch lange bleiben.