Erste Einblicke in die neue Lidl-Filiale in Melle-Bruchmühlen. FOTO: Stefan Gelhot Neueröffnung am Montag, 30. Mai Erste Einblicke: So sieht der neue Lidl-Markt in Bruchmühlen aus Von Ina Wemhöner | 27.05.2022, 16:30 Uhr

Im August 2021 wurde das alte Lidl-Gebäude in Melle-Bruchmühlen abgerissen. Nun steht ein moderner Neubau mit riesiger Fensterfront an der Spenger Straße. Am Montag, 30. Mai ist die offizielle Markteröffnung. Wir haben vorab einen Blick hineingeworfen.