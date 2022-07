Wer erinnert sich in Neuenkirchen noch an die Skulptur „Die Lektion“ des Künstlers Erich Engelbrecht, die 1996 aufgestellt wurde? Sicher die Bewohner der Wichernstraße, die dem Kunstwerk direkt gegenüber wohnen und es jeden Tag sehen, aber sonst?

„Die Lektion“, so der Name der Skulptur, wurde am Ortseingang, von Gerden kommend, aufgestellt. Gleichzeitig wurden Bänke und ein kleiner Park angelegt, es sollte ein Treffpunkt in Neuenkirchen entstehen. „Der Park wurde von Beginn an nicht richtig angenommen“, so Eggeling.

Der Ortsrat hat in der vergangenen Sitzung darüber beraten, inwieweit die Plastik wieder offengelegt werden kann. Durch die Verlegung der Ortseinfahrt ist das Werk ins Abseits geraten und wegen der Böschung von der Herbkestraße aus nicht zu sehen. Heiko Bösemann regte an, die Böschung abzutragen und zu begradigen. Hierüber herrschte Uneinigkeit, da nach Ansicht einiger Abgeordneter die Arbeiten kaum Geld kosten dürfen. Ohne Probleme sind hingegen zwei Skulpturen an der Haller Straße zu sehen, die an der Einfahrt des Hauses des Künstlers stehen. Engelbrecht zog 1961 von Bielefeld, wo er 1928 geboren wurde, nach Holterdorf an die Haller Straße. Neben der Konstruktion monumentaler Stahlfiguren malte der Ingenieur große Ölbilder und machte sich auch als Wandteppichgestalter oder Schmuckdesigner einen Namen. In Werther zeichnete er sich 1982 bis 1984 mit der Architektur eines Wohnhauses aus.

Engelbrecht selbst ist 2011 verstorben und hatte in den letzten Jahren vorwiegend in Frankreich, in der Auvergne, gelebt. Dort errichtete der Künstler ab 2001 in dem Renaissanceschloss „Les Fougis“ einen Skulpturenpark mit monumentalen Plastiken. Eigentlich habe Engelbrecht laut Volker Theo Eggeling einen Park in Melle eröffnen wollen, was an Genehmigungsproblemen gescheitert sei.