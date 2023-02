Bei der Spendenaktion in der Moschee in Melle sind mehrere tausend Euro zusammengekommen. Foto: Ronja Ackermann up-down up-down Aktion der Mimar-Sinan-Moschee Melle Für Erdbebenopfer in der Türkei: Einer zahlt 150 Euro für einen Lahmacun Von Ronja Ackermann | 10.02.2023, 17:51 Uhr

Die Mimar-Sinan Moschee in Melle hat am Freitag eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei gestartet. Es sind hunderte Kebabrollen über die Theke gegangen.