Es ging nicht um den Bedarf an und die Bedeutung von Sozialkonferenzen, mit denen in der Stadt grundsätzliche sozialpolitische Gesamtkonzepte entwickelt werden sollen, was Kindertagesstätten, die Lage der Senioren oder der Jugendarbeit betrifft. Da lagen die Fraktionen so nahe beieinander, dass nur marginale Unterschiede auszumachen waren. Auch dass der Sozialausschuss die Federführung haben sollte, darüber herrschte Einigkeit.

Es ging ums Geld: 10 000 Euro hatten SPD/Grüne gefordert, in den nächsten Haushalt einzustellen zur Deckung der Kosten, die die Durchführung v on zwei Sozialkonferenzen pro Jahr kosten könnten, um auch bei Bedarf Referenten einladen zu können. Dies erschien den Vertretern der CDU und FDP als zu hoch gegriffen. SPD und Grüne ließen mit sich handeln: Im nächsten Jahr sollte es dann nur noch 5000 Euro für zwei Konferenzen sein, das Geld für die im Jahr 2012 noch mögliche eine Konferenz im Nachtragshaushalt gefunden werden. Auch dafür konnten sich CDU-Fraktion und FDP-Vertreter nicht erwärmen, die keine konkrete Kosten benannt haben, sondern die Entwicklung abwarten wollten.

Über einen Antrag der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, eine inklusive altersübergreifende Gruppe im Montessorihaus schon nach den Sommerferien einzurichten, wurde nicht entschieden, sondern der Träger gebeten, den Antrag zurückzuziehen und ihn mit mehr inhaltlichen Ausführungen rechtzeitig zur nächsten Haushaltsberatungsrunde im Herbst wieder einzureichen und die Gründung einer neuen Gruppe damit ins nächste Jahr zu verschieben. Damit sollte vermeiden werden, dem verspätet eingereichten Antrag einen abschlägigen Bescheid erteilen zu müssen.

Der Landkreis hatte nach dem derzeitigen Kita-Bedarfsplan abgeraten, eine neue Gruppe einzurichten, da stadtweit derzeit fünf freie Plätze noch im Angebot sind und damit ein Überhang besteht, erläuterte Erster Stadtrat Andreas Dreier. Die erforderlichen Kosten von 55 000 Euro sind derzeit auch nicht im Haushalt vorgesehen.

Sprecher aller Fraktionen versicherten der HHO ihre große Wertschätzung, auch für diese Inklusionsidee. Aber da auch ein Gesamtkonzept für die Kitas erarbeitet werden soll, solle nicht jetzt ein Antrag angenommen werden, der möglicherweise später durch das Gesamtkonzept wieder infrage gestellt werden müsse, begründete Hubert Reise (SPD ) die allgemeine zögerliche Haltung. „Schade, die Eltern werden enttäuscht sein, die gehofft hatten, in Kürze ihre Kinder in diese Gruppe schicken zu können“, bedauerten die zuhörenden Vertreterinnen des Montessorihauses die Vertagung der Entscheidung.