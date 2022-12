Glatteisgefahr in Melle: Zehn Unfälle seit Montagmorgen 5 Uhr. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Radfahrer verletzt und Sachschäden Eisschicht auf den Straßen: Erste Bilanz der Glätte-Unfälle in Melle und | 19.12.2022, 10:38 Uhr Von Christina Wiesmann Ina Wemhöner | 19.12.2022, 10:38 Uhr

Bereits am Sonntagabend warnte der Deutsche Wetterdienst vor glatten Straßen in der Region Osnabrück. In Melle führte die gefährliche Eisglätte Montagmorgen zu zehn Unfällen.