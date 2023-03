Gilt als eigener Nahversorgungsstandort: Der im Bau befindliche neue Edeka-Markt in Wellingholzhausen. Foto: Petra Ropers up-down up-down Einzelhandel in Meller Stadtteil Wellingholzhausen fühlt sich gut versorgt – „und es wird noch besser“ Von Petra Ropers | 10.03.2023, 18:30 Uhr

Nahversorgungszentrum plus Nahversorgungsstandort in einem Stadtteil – das gibt es nur in Wellingholzhausen. Das im Ortsrat vorgestellte Einzelhandelskonzept trägt mit der zweifachen Ausweisung dem Neubau des Edeka-Marktes an der Sondermühlener Straße Rechnung.