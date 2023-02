Die Eintrittspreise für die Meller Bäder sollen angehoben werden. Archivfoto: Simone Grawe up-down up-down Preisanpassung geplant Schwimmen in den Meller Bädern: Eintritt soll teurer werden Von Simone Grawe | 06.02.2023, 16:00 Uhr

Die Eintrittspreise im Meller Grönegaubad und in den Freibädern sollen angehoben werden. So sieht es eine Empfehlung der Verwaltung vor, über die der zuständige Fachausschuss am 14. Februar beraten wird. Was kostet künftig der Eintritt in den einzelnen Bädern? Eine Übersicht.