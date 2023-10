Drei Ortsfeuerwehren im Einsatz Verbrannte Gerüche in Melle-Mitte: Einsatz für die Meller Feuerwehr Von Simone Haking-Beste | 09.10.2023, 16:01 Uhr Unter dem Stichwort „Feuer Gebäude“ wurde die Feuerwehr am Samstagabend zur Suerdieckstraße gerufen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Suerdieckstraße im Melle-Mitte sind am späten Samstagabend mehrere Meller Ortsfeuerwehren gerufen worden. Eine Anruferin hatte einen Rauchmelder gehört und verbrannte Gerüche wahrgenommen.