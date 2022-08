Camping, Sonne, Spaß und Musik: Auch eine Clique aus Melle nutzt die Gelegenheit, um das naheliegende RiNK-Festival an zwei Tagen zu besuchen. FOTO: Stefan Gelhot up-down up-down Camper schwitzen bei über 30 Grad Eindrücke vom Camping-Leben beim Festival RiNK in Melle Von Ina Wemhöner | 13.08.2022, 17:46 Uhr

Heiß, staubig und laut: Abseits des RiNK-Geländes, auf einem angrenzenden Stoppelfeld, campen an diesem Wochenende in Melle etwa 100 Festival-Fans in Wohnwagen oder Zelten. Eines war fast allen Campern aber von vornherein klar: Die Nächte werden sehr kurz.