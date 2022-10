Als der Unbekannte die Alarmanlage auslöste, flüchtete er. Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer up-down up-down Alarm ausgelöst: Täter flüchtig Einbrecher dringt in Meller Geschäft ein und stiehlt Smartphones Von noz.de | 31.10.2022, 12:27 Uhr

In der Nacht zu Montag kam es um 2.15 Uhr zu einem Einbruch in den Laden eines Mobilfunkanbieters an der Mühlenstraße in Melle, teilt die Polizei mit.