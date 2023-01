Der Mann hatte 1,3 Promille. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down 25-Jähriger auf frischer Tat ertappt Nach Einbruch in Meller Imbiss: Zeuge hält Dieb aus Ibbenbüren auf Von Vincent Buß | 02.01.2023, 15:51 Uhr

Geld und Getränke suchte ein 25-Jähriger aus Ibbenbüren anscheinend dringend am frühen Neujahrsmorgen. Er brach dafür in einen Imbiss in Melle ein – und wies jegliche Schuld von sich.