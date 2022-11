Unbekannte sind in eine Lagerhalle eines Medizintechnikherstellers in Melle eingebrochen. Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Firmenhalle in Melle: Diebesgut hat Wert in fünfstelliger Höhe Von Ina Wemhöner | 07.11.2022, 15:10 Uhr

In der Nacht zu Montag sind Diebe in eine Lagerhalle eines Medizintechnikherstellers in der St.-Annener-Straße im Meller Stadtteil Riemsloh eingestiegen. Die Unbekannten haben am Tatort wertvolle elektronische Geräte gestohlen.