Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag um 20 Uhr und Samstag um 8:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Postfiliale an der Osnabrücker Straße in Westerhausen, welche an einen Supermarkt angrenzt. Die Täter durchwühlten demnach die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei in Melle unter 05422 92260 melden.