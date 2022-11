Können die Meller bald individuell per App oder Anruf eine Fahrt mit einem Kleinbus innerhalb des Stadtgebiets buchen? Das sieht nun ein Modellprojekt vor, welches 2024 starten könnte. Symbolfoto: Sebastian Gollnow up-down up-down Stadt für Modellprojekt ausgewählt Mobilität der Zukunft in Melle: Elektro-Bullis einfach per App buchen Von Ina Wemhöner | 04.11.2022, 16:45 Uhr

Wer zum Beispiel nach Buer oder in die Innenstadt fahren möchte, kann sich in absehbarer Zeit einfach per App einen E-Bus buchen: Das ist derzeit noch Zukunftsmusik, könnte aber 2024 in Melle umgesetzt werden. Das Modellprojekt „On-Demand-Verkehr“ soll im Nahverkehr die Lücke zwischen Bus und Taxi schließen.