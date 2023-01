Unbekannte entwendeten einen schwarzen VW Passat Kombi aus dem Großen Kamp im Ortsteil Bruchmühlen. Das Fahrzeug wurde einige Hundert Meter weiter am Rande einer Böschung, die es hinuntergerutscht war, verlassen aufgefunden, aus dem Inneren fehlte eine Handtasche. Die Scheibe von einem Renault in der Straße Am Esch in Neuenkirchen, an einem BMW am Neuen Kamp in Bruchmühlen sowie von einem Pkw im Sonnenwinkel zerschlugen Unbekannte. Die Diebe erbeuteten einen grauen Beutel mit Bargeld, eine graue Nylontasche mit Papieren und eine Werkzeugmappe. Hinweise an die Polizei unter Tel. 05422/920600.