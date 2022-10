Ernet hat es in Melle einen Unfall gegeben, bei dem Ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst wurde. Foto: Jörn Martens up-down up-down Unfall an Ampelkreuzung Abbiegendes Auto erfasst Pedelec-Fahrer auf der Nachtigallenstraße in Melle Von Karin Kemper | 01.10.2022, 15:30 Uhr | Update vor 57 Min.

An der Ampelkreuzung Nachtigallenstraße/Maschwiesen/Herrenteich in Melle-Altenmelle erfasste am Samstag gegen 14 Uhr ein abbiegendes Auto einen Pedelec-Fahrer.