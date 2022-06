Handballer Bendix Heine und die Eickener SV können in drei ausstehenden Spielen aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Verbandsliga sichern. FOTO: Laura Beckmann Donnerstag in Wilhelmshaven Eickens Handballer um Bendix Heine sind bereit für die Endspiele im Abstiegskampf Von Heike Dierks | 01.06.2022, 11:30 Uhr

Für die Verbandsliga-Handballer der Eickener SV zählt es jetzt mehr denn je: In drei ausstehenden Partien will das Team um Bendix Heine den Klassenerhalt sichern. Am Donnerstag gastieren die Meller in Wilhelmshaven, am Samstag könnte im Heimspiel gegen Horneburg eine Vorentscheidung fallen.