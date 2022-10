Janis Vogt (in Gelb) war nur schwer zu stoppen und am Ende des Tages bester Werfer der Eickener. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down 39:34 gegen Fredenbeck II Diesmal reicht es: Eicken übersteht kritische Schlussphase und holt den zweiten Sieg Von Sven Schüer | 09.10.2022, 13:49 Uhr

Die Verbandsliga-Handballer der Eickener SV haben ihren zweiten Saisonsieg in der Tasche. Am Samstagabend schlug das Team von Trainer Maik Rapczinski den VfL Fredenbeck II in eigener Halle mit 39:34 und überstand dabei zwei kritische Situationen kurz vor Schluss.