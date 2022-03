Lukas Möllersmann (am Ball) wird der HSG Grönegau-Melle am Wochenende gegen den TuS Bramsche II nicht zur Verfügung stehen. (Archivfoto) FOTO: Rolf Dieckhöner Meller Handball am Wochenende Eickener SV setzt erneut aus, HSG zu Gast in Bramsche Von Johannes Kleigrewe | 17.03.2022, 13:20 Uhr

Höherklassiger Meller Handball wird am Wochenende nur in Bramsche geboten. Während die Eickener SV ihre Partie bei den HSG Hunte-Aue Löwen verschieben musste, gastiert die HSG Grönegau-Melle in der Landesklasse am Sonntag ab 15 Uhr beim TuS Bramsche II.