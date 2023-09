Die Teilnehmer: Der SC Melle rechnet mit mehr als 1000 Läufern. Ein Großteil kommt wieder aus den Meller Kindergärten und Schulen. Die Grundschule Eicken beispielsweise ist regelmäßig mit einer großen Schülerschar am Start. 40 von 120 Kindern sind in diesem Jahr über die Schule angemeldet. „Das ist ein ordentlicher Wert. Wir hatten in früheren Jahren jedoch schon Teilnahmequoten von über 50 Prozent“, berichtet Schulleiter Benjamin Hettwer und fügt an: „Wir sind froh, wenn die Kinder an solchen Aktionen teilnehmen, denn davon lebt der Stadtlauf.“

Günter Hakemeyer aus dem Organisationsteam des SC Melle äußert: „Eicken ist beim Stadtlauf immer gut vertreten und bei den Wertungen für Kindergarten und Schule regelmäßig weit vorne.“ Die große Beteiligung der Kleinsten stehe sinnbildlich für das Event: „Es ist ein Fest von Mellern für Meller. Über den Stadtlauf führen wir junge Leute an das Laufen heran, wir brauchen den Nachwuchs. Am Streckenrand stehen immer viele Angehörige. Diese Gruppendynamik und der Spaß der Kinder sind schön zu sehen.“

Die Grundschüler: Hakemeyers Enkel Moritz ist auch dabei. Der Erstklässler der Grundschule Eicken ist wie Mitschülerin Emma Gehrmann sowie die Viertklässler Finn Gehrmann und Till Brüggemann trotz des jungen Alters kein Neuling beim Stadtlauf. Schon als Kindergartenkind hat der heute Sechsjährige teilgenommen. Das Quartett ist topfit und muss für den Samstag nicht extra trainieren. Vor einigen Tagen haben die Kinder am Sponsorenlauf des Fördervereins der Eickener Grundschule teilgenommen.

Till Brüggemann, die Geschwister Finn und Emma Gehrmann sowie Moritz Hakemeyer (von links) freuen sich auf den Stadtlauf. Foto: Stefan Gelhot

Alle vier sind in Sportvereinen engagiert. „Ich mache Schwimmen, Voltigieren, Mädchen-Gerätturnen, Leichtathletik und Tennis“, zählt Erstklässlerin Emma auf, während sie über den Sportplatz an der Schule flitzt. Till hat im Vorjahr seinen Lauf gewonnen. „Ich versuche den Titel zu verteidigen“, äußert der Viertklässler routiniert wie ein Sportprofi. Und worauf freuen sie sich beim Stadtlauf besonders? „Ich liebe Musik“, betont Emma und ist gespannt auf die Bands. Und alle freuen sich aufs Essen danach.

Die Läufe: Das Event beginnt am Samstag mit den Bambini-Läufen über 600 Meter (Starts 15.30 und 16 Uhr). Es folgen die Schülerläufe über 1200 Meter (Starts 16.30 Uhr, 16.45 Uhr, 17 Uhr und 17.15 Uhr), ehe die Jugend insgesamt 1840 Meter absolviert (17.30 Uhr). Um 18 Uhr ertönt der Startschuss für den Jedermannlauf und das Walking über 3430 Meter. Bei dem Lauf gibt es eine besondere Teamwertung. Der Hauptlauf über 9630 Meter beginnt um 19 Uhr.

Die neue Strecke: Bisher führte die große Runde bei den Läufen der Erwachsenen durchs Meller Zentrum und in den Grönenbergpark. Jetzt wird die Runde kleiner gefasst und auf die City konzentriert, weil dort erfahrungsgemäß die meisten Zuschauer stehen und damit die Stimmung am besten ist. Der Schlenker zum Sportareal rund um die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße wird ausgespart. Die neue große Runde beginnt und endet wie gewohnt auf dem Marktplatz. Im Hauptlauf werden die Akteure statt wie bisher dreimal künftig fünfmal über den Markt laufen. Beim Jedermannlauf kommen die Läufer in einer mittleren und einer großen Runde zweimal über den Markt. Bei den Kinderstrecken gibt es keine Änderungen.

Das Rahmenprogramm: Ein DJ wird den Läufern und den Zuschauern ordentlich einheizen. Für Stimmung entlang der Strecke wird auch die Sambaband Buena Vista Rio aus Münster sorgen. Für Kinder soll eine Hüpfburg aufgebaut sein. Das Team der Waldbühne bietet ein Kinderschminken an.

Straßensperrungen: Der Parkplatz am Markt ist inklusive der Auf- und Abbauarbeiten von Freitag, 8. September, 10 Uhr, bis Sonntag, 10. September, 10 Uhr, voll gesperrt. Die Straße „Markt“ auf Höhe des Cafés Beinker ist am Samstag ab Beginn des Wochenmarktes gesperrt. Für den Stadtlauf ist dann am Samstag die Haferstraße bis Kirchstraße ab 14 Uhr und bis Roter Gang ab 17 Uhr bis circa 21.30 Uhr voll gesperrt. Von 14 bis etwa 21.30 Uhr sind ebenfalls die Grönenberger Straße ab Einmündung Von-Behring-Straße bis Einmündung Weststraße, die Plettenberger Straße, die Weststraße ab Kreisverkehr und die Kirchstraße von Haferstraße bis Plettenberger Straße voll gesperrt. Von 16.30 bis 21.30 Uhr sind zudem Stadtgraben und Elseallee bis Einmündung Grönenberger Straße gesperrt.

Die Anmeldung: Interessierte können sich bis Mittwoch, 6. September, online über das Portal www.laufen-os.de anmelden. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag vor Ort ist nicht möglich. Die Startgebühren betragen 6 Euro für den Jedermannlauf und 10 Euro für den Hauptlauf. Die Kosten für die Kinder- und Jugendläufe werden von einem Sponsor übernommen.