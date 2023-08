Konflikttraining für Jung und Alt Ehepaar eröffnet Selbstsicherheitsschule in der Mühlenstraße in Melle Von Ina Wemhöner | 12.08.2023, 07:30 Uhr Früher ein Reisebüro, jetzt eine Selbstverteidigungsschule: Das Meller Ehepaar Korus bietet in der Mühlenstraße unter anderem bald Konflikttraining an. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down

Vor über einem Jahr wurden in den Räumlichkeiten in der Mühlenstraße in Melle noch Reisen und Urlaube in die Ferne gebucht. Ende Juli 2022 machte das Dertour-Reisebüro am Standort jedoch dicht, seitdem standen die Räume leer. Nun gibt es an gleicher Stelle ein neues Geschäftskonzept.